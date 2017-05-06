Более 3 тыс. правоохранителей обеспечат порядок в Одессе 8-9 мая

Так, 8 и 9 мая в Одессе и области будут проходить торжественные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и семьдесят второй годовщины победы над нацизмом. Наиболее многолюдные мероприятия состоятся на Аллее Славы, в связи с чем, 9 мая с 8:00 утра на ее территории будут введены режимные ограничения. С целью недопущения скопления людей, проход к месту возложения цветов будет осуществляться исключительно через фильтрационно-пропускные пункты, установленные со стороны Лидерсовского бульвара и Центральной аллее Парка Шевченко. Правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками акций норм действующего законодательства Украины, в т.ч. и касающихся ношения коммунистической и национал-социалистической символики. Граждане, которые планируют в эти дни посетить мероприятия, должны уважать политические и религиозные взгляды других и не провоцировать друг друга запрещенной антигосударственной символикою.

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"Наша цель - на высоком уровне обеспечить правопорядок и безопасность граждан во время проведения всех мероприятий. Также сообщаю, что полиция проинструктирована по лозунгам и выкрикам, которые не могут раздаваться во время чествования погибших во Второй мировой войне", - отметил заместитель начальника ГУНП в Одесской области С.Махотин.

Обращаем внимание граждан, с целью исключения возможных беспорядков, к местам проведения массовых мероприятий запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку, средства пиротехники, жидкость в стеклянной емкости и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения террористического акта или нанесение телесных повреждений другим лицам.