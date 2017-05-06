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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 3 тис. правоохоронців забезпечать порядок в Одесі 8-9 травня

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 6 травня. УНН. Усього для забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста та області в ці дні будуть задіяні понад 3 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії України. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Понад 3 тис. правоохоронців забезпечать порядок в Одесі 8-9 травня

Так, 8 та 9 травня в м.Одесі та області проходитимуть урочисті заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та 72-ої річниці перемоги над нацизмом. Найбільш багатолюдний захід відбудеться на Алеї Слави, у зв’язку з чим, 9 травня з 8 години ранку на її території будуть введені режимні обмеження. З метою недопущення скупчення людей, прохід до місця покладання квітів буде здійснюватись виключно через фільтраційно-пропускні пункти, встановлені з боку Лідерсовського бульвару та Центральної алеї Парку Шевченка. Правоохоронці звертатимуть увагу на дотримання учасниками акцій норм чинного законодавства України, у т.ч. й тих, що стосуються носіння комуністичної та націонал-соціалістичної символіки. Громадяни, які планують у ці дні відвідати шанувальні заходи, мають поважати політичні та релігійні погляди інших та не провокувати один одного забороненою антидержавною символікою.

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"Наша мета — на високому рівні забезпечити правопорядок та безпеку громадян під час проведення всіх заходів. Також повідомляю, що поліція проінструктована щодо гасел та вигуків, які не можуть лунати під час вшанування загиблих у Другій світовій війні",- зазначив заступник начальника ГУНП в Одеській області С.Махотін.

Звертаємо увагу громадян, що з метою виключення можливих заворушень, до місць проведення масових заходів заборонено проносити вогнепальну чи холодну зброю, вибухівку, засоби піротехніки, рідину у скляній ємкості та інші предмети, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту чи завдання тілесних ушкоджень іншим особам.

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