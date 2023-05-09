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Более 26 000 мигрантов арестованы на границе США и Мексики за последние 3 дня

Киев • УНН

 • 1082728 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Более 26 000 мигрантов были арестованы на границе США и Мексики за последние три дня. Соединенные Штаты столкнулись с резким ростом миграции. Об этом УНН пишет ссылаясь на New York Post.

Детали

По словам начальника пограничной службы США Рауля Ортиса Руиса, за последние 72 часа было задержано 26 382 человека, а еще 7 399 человек ускользнули от правоохранительных органов. На границе также были изъяты сотни фунтов наркотиков, преимущественно марихуаны.

Администрация Байдена готовится к всплеску прибытия мигрантов на южную границу с окончанием ограничений эпохи пандемии, позволяющей быстро высылать просителей убежища.

По данным правительства, с тех пор как бывший президент Дональд Трамп ввел в действие Раздел 42 в марте 2020 года, эта политика позволила США почти 2,7 миллиона раз высылать мигрантов с южной границы. Срок действия ограничения истекает 11 мая.

В дополнение к отправке около 1500 военнослужащих на границу США и Мексики на три месяца для укрепления потенциала Министерства внутренней безопасности, госсекретарь Энтони Блинкен объявил в апреле, что США создают центры обработки мигрантов в Колумбии и Гватемале, чтобы помочь остановить всплеск.

Ожидается, что ежемесячно в этих пунктах будут обрабатываться несколько тысяч мигрантов, и США работают с другими странами над созданием дополнительных пунктов.

Дополнение

В соответствии с законодательством США, любой мигрант может подать заявление на получение убежища в США независимо от того, прибывает ли он в страну через законный порт въезда. Но президент Джо Байден столкнулся с критикой республиканцев за его отношение к иммиграции, что побудило его администрацию занять жёсткую позицию по этому вопросу.

Алехандро Майоркас, глава Министерства внутренней безопасности, предупредил, что мигранты, «которые не используют наши законные пути», начиная с 12 мая, будут подвергнуты «процессу ускоренного выдворения».

Кроме того, лица, уличенные в незаконном пересечении границы США, будут подвергнуты запрету на въезд в США сроком не менее пяти лет и возможно уголовное преследование за новые попытки незаконного пересечения границы, сказал Майоркас.

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