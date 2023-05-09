Понад 26 000 мігрантів заарештовано на кордоні США та Мексики за останні 3 дні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Понад 26 000 мігрантів було заарештовано на кордоні США та Мексики за останні три дні. Сполучені Штати зіткнулися з різким зростанням міграції. Про це УНН пише посилаючись на New York Post.
Деталі
За словами начальника прикордонної служби США Рауля Ортіса Руїса, за останні 72 години було затримано 26 382 особи, а ще 7 399 осіб вислизнули від правоохоронних органів. На кордоні також було вилучено сотні фунтів наркотиків, переважно марихуани.
Адміністрація Байдена готується до сплеску прибуття мігрантів на південний кордон із закінченням обмежень епохи пандемії, що дозволяє швидко висилати прохачів притулку.
За даними уряду, відколи колишній президент Дональд Трамп ввів у дію Розділ 42 у березні 2020 року, ця політика дозволила США майже 2,7 мільйона разів висилати мігрантів з південного кордону. Термін дії обмеження спливає 11 травня.
На додаток до відправки близько 1500 військовослужбовців до кордону США та Мексики на три місяці для зміцнення потенціалу Міністерства внутрішньої безпеки, держсекретар Ентоні Блінкен оголосив у квітні, що США створюють центри обробки мігрантів у Колумбії та Гватемалі, щоб допомогти зупинити сплеск.
Очікується, що щомісяця у цих пунктах оброблятимуться кілька тисяч мігрантів, і США працюють з іншими країнами над створенням додаткових пунктів.
Доповнення
Відповідно до законодавства США, будь-який мігрант може подати заяву на отримання притулку в США незалежно від того, чи прибуває він до країни через законний порт в'їзду. Але президент Джо Байден зіткнувся з критикою республіканців за його ставлення до імміграції, що спонукало його адміністрацію зайняти жорстку позицію з цього питання.
Алехандро Майоркас, голова Міністерства внутрішньої безпеки, попередив, що мігранти, «які не використовують наші законні шляхи», починаючи з 12 травня, будуть піддані «процесу прискореного видворення».
Крім того, особи, викриті в незаконному перетині кордону США, будуть піддані забороні на в'їзд до США терміном не менше п'яти років і можливе кримінальне переслідування за нові спроби незаконного перетину кордону, сказав Майоркас.