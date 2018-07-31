Более 25 тысяч иностранцев получили приглашение на обучение в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Приглашение на обучение в Украине получили 25 тысяч 263 иностранных студента. Об этом сообщает Украинский государственный центр международного образования МОН Украины, передает УНН со ссылкой на Минобразования Украины.
"Обнародованные данные свидетельствуют о том, что в этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Для сравнения - за семь месяцев 2017 года было зарегистрировано 18 214 приглашений, а в 2016-м количество приглашений составила около 12 тысяч", - рассказала директор УГЦМО Елена Шаповалова.
В частности, приглашение получили граждане следующих стран:
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- Марокко (4254);
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- Индия (3210);
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- Нигерия (1987);
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- Туркменистан (1724);
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- Египет (1161);
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- Гана (1136);
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- Алжир (1115);
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- Пакистан (950);
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- Китай (882);
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- Турция (634).
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Напомним, сейчас наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.