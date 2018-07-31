Более 25 тысяч иностранцев получили приглашение на обучение в Украине

"Обнародованные данные свидетельствуют о том, что в этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Для сравнения - за семь месяцев 2017 года было зарегистрировано 18 214 приглашений, а в 2016-м количество приглашений составила около 12 тысяч", - рассказала директор УГЦМО Елена Шаповалова.

В частности, приглашение получили граждане следующих стран:



Марокко (4254);



Индия (3210);



Нигерия (1987);



Туркменистан (1724);



Египет (1161);



Гана (1136);



Алжир (1115);



Пакистан (950);



Китай (882);



Турция (634).



Напомним, сейчас наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.



