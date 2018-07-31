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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 23094 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Более 25 тысяч иностранцев получили приглашение на обучение в Украине

Более 25 тысяч иностранцев получили приглашение на обучение в Украине

Киев  •  УНН

 • 8208 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Приглашение на обучение в Украине получили 25 тысяч 263 иностранных студента. Об этом сообщает Украинский государственный центр международного образования МОН Украины, передает УНН со ссылкой на Минобразования Украины.

"Обнародованные данные свидетельствуют о том, что в этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Для сравнения - за семь месяцев 2017 года было зарегистрировано 18 214 приглашений, а в 2016-м количество приглашений составила около 12 тысяч", - рассказала директор УГЦМО Елена Шаповалова.

В частности, приглашение получили граждане следующих стран:

  • Марокко (4254);
  • Индия (3210);
  • Нигерия (1987);
  • Туркменистан (1724);
  • Египет (1161);
  • Гана (1136);
  • Алжир (1115);
  • Пакистан (950);
  • Китай (882);
  • Турция (634).

Напомним, сейчас наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений.

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