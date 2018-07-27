В МОН розповіли, в який ВНЗ цього року подано найбільшу кількість заяв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на зараз найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв. Про це на брифінгу повідомив директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров, передає УНН.
Так, в першій трійці вишів, крім КНУ ім. Тараса Шевченка, є Львівський національний університет ім. Івана Франка (35764 заяви) та Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського" (33324 заяви).
Найбільш популярною спеціальністю наразі є філологія - 75934 заяви. На другому місці право - 72965 заяв та на третьому менеджмент - 47695 заяв.
"Хочу звернути увагу на те, що це не означає, що технічні спеціальності не є затребуваними. Просто деякі спеціальності є масовими, а деякі - вузькі. Технічні спеціальності вузькі, тому вони дуже рідко потрапляють в такі рейтинги", - зазначив Шаров.
Скільки загалом наразі подано заяв, Шаров не повідомив, бо вступна кампанія ще триває і підсумки будуть підбиті згодом.
Нагадаємо, зарахування до закладів профосвіти триватиме до 1 вересня, але графік прийому документів заклади визначають самостійно.