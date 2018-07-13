Стало відомо, коли закінчується вступна кампанія до ПТУ

“Вступна кампанія до закладів профосвіти не має чітко визначених термінів - вони самостійно оголошують конкурс, визначають дати вступних випробувань, формують списки рекомендованих до зарахування. Зважаючи на комплектацію груп, заклади продовжують або завершують набір учнів, проте прийом документів має закінчитися до початку занять - до 1 вересня 2018 року”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вимірювати знання претендентів на вступ заклад може за допомогою різних критеріїв. Серед них - співбесіда, рейтинг за середнім балом свідоцтва або атестата про освіту, вступні випробування тощо. Традиційно Умовами вступу визначений перелік тих, хто має право першочергового зарахування або поза конкурсом, надавши підтвердження на право пільгового вступу.

“Хочу підкреслити, що в Україні професійна освіта є доступною та має низку переваг. Цього року ми пропонуємо близько 100 тис. місць для навчання на бюджеті. Торік професійну освіту за кошти регіонального та державного замовлення почали здобувати 101 тис. учнів. Забезпечуються стипендії та гуртожитки. Також під час навчання учні можуть розраховувати на оплату виробничої практики, що проходить на підприємствах”, - зауважила Ірина Шумік.

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Вона додала, що вже зараз можна визначити найбільш популярні професії серед вступників - це перукар, кухар, кондитер, водій або слюсар з ремонту автотранспорту, штукатур, плиточник. А у закладах, які постійно працюють над якістю навчання учнів, покращують матеріально-технічну базу та відкриті до співпраці з роботодавцями, вже є певна конкуренція серед вступників.

Раніше УНН повідомляв, що основною мотивацією виїзду українців робочих спеціальностей до Польщі є середній рівень заробітної плати. До слова: за свою працю у себе вдома вони отримують 265 доларів, тоді як по ту сторону кордону - 1046.