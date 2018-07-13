Стало известно, когда заканчивается вступительная кампания в ПТУ

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Зачисление в учреждения профобразования продлится до 1 сентября, но график приема документов учреждения определяют самостоятельно. Об этом сообщила генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, передает УНН.

“Вступительная кампания в учреждения профобразования не имеет четко определенных сроков — они самостоятельно объявляют конкурс, определяют даты вступительных испытаний, формируют списки рекомендованных к зачислению. Учитывая комплектацию групп, заведения продолжают или завершают набор учеников, однако прием документов должен закончиться до начала занятий — до 1 сентября 2018 года”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, измерять знания претендентов при поступлении учреждение может с помощью различных критериев. Среди них — собеседование, рейтинг по среднему баллу свидетельства или аттестата об образовании, вступительные экзамены и тому подобное. Традиционно Условиями вступления определен перечень тех, кто имеет право первоочередного зачисления или вне конкурса, предоставив подтверждение на право льготного поступления.

“Хочу подчеркнуть, что в Украине профессиональное образование доступно и имеет ряд преимуществ. В этом году мы предлагаем около 100 тыс. мест для обучения на бюджете. В прошлом году профессиональное образование за счет регионального и государственного заказа начали получать 101 тыс. учеников. Обеспечиваются стипендии и общежития. Также во время обучения учащиеся могут рассчитывать на оплату производственной практики, которая проходит на предприятиях”, - отметила Ирина Шумик.

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Она добавила, что уже сейчас можно определить наиболее популярные профессии среди абитуриентов — это парикмахер, повар, кондитер, водитель или слесарь по ремонту автотранспорта, штукатур, плиточник. А в заведениях, которые постоянно работают над качеством обучения учащихся, улучшают материально-техническую базу и открыты к сотрудничеству с работодателями, уже есть определенная конкуренция среди абитуриентов.

Ранее сообщал УНН, что основной мотивацией для выезда украинцев рабочих специальностей в Польшу является средний уровень заработной платы. К слову: за свой труд у себя дома они получают 265 долларов, тогда как по ту сторону границы — 1046.

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