В МОН рассказали, в какой ВУЗ в этом году подано наибольшее количество заявлений
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. По состоянию на сейчас наибольшее количество заявлений было подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, туда было подано 37994 заявлений. Об этом на брифинге сообщил директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров, передает УНН.
Так, в первой тройке вузов, кроме КНУ им. Тараса Шевченко, есть Львовский национальный университет им. Ивана Франко (35764 заявления) и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (33324 заявления).
Самой востребованной специальностью в настоящее время является филология - 75934 заявления. На втором месте право - 72965 заявлений и на третьем менеджмент - 47695 заявлений.
"Хочу обратить внимание на то, что это не означает, что технические специальности не востребованы. Просто некоторые специальности являются массовыми, а некоторые - узкие. Технические специальности узкие, поэтому они очень редко попадают в такие рейтинги", - отметил Шаров.
Сколько всего сейчас подано заявлений, Шаров не сообщил потому вступительная кампания продолжается и итоги будут подведены позже.
Напомним, зачисление в учреждения профобразования продлится до 1 сентября, но график приема документов учреждения определяют самостоятельно.