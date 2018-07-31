Понад 25 тисяч іноземців отримали запрошення на навчання в Україні

"Оприлюднені дані свідчать про те, що цьогоріч можливість навчатися в Україні отримали більше іноземців, ніж у попередні роки. Для порівняння - за сім місяців 2017 року було зареєстровано 18 214 запрошень, а у 2016 кількість запрошень склала близько 12 тисяч", - розповіла директор УДЦМО Олена Шаповалова.

Зокрема, запрошення отримали громадяни таких країн:



Марокко (4 254);



Індія (3 210);



Нігерія (1 987);



Туркменістан (1 724);



Єгипет (1 161);



Гана (1 136);



Алжир (1 115);



Пакистан (950);



Китай (882);



Туреччина (634).



Нагадаємо, наразі найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв.



