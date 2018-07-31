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Понад 25 тисяч іноземців отримали запрошення на навчання в Україні

Понад 25 тисяч іноземців отримали запрошення на навчання в Україні

Київ • УНН

 • 8208 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Запрошення на навчання в Україні отримали 25 тисяч 263 іноземних студенти. Про це повідомляє Український державний центр міжнародної освіти МОН Україн, передає УНН з посиланням на МОН України. 

"Оприлюднені дані свідчать про те, що цьогоріч можливість навчатися в Україні отримали більше іноземців, ніж у попередні роки. Для порівняння - за сім місяців 2017 року було зареєстровано 18 214 запрошень, а у 2016 кількість запрошень склала близько 12 тисяч", - розповіла директор УДЦМО Олена Шаповалова.

Зокрема, запрошення отримали громадяни таких країн:

  • Марокко (4 254);
  • Індія (3 210);
  • Нігерія (1 987);
  • Туркменістан (1 724);
  • Єгипет (1 161);
  • Гана (1 136);
  • Алжир (1 115);
  • Пакистан (950);
  • Китай (882);
  • Туреччина (634).

Нагадаємо, наразі найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв.

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