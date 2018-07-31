Понад 25 тисяч іноземців отримали запрошення на навчання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Запрошення на навчання в Україні отримали 25 тисяч 263 іноземних студенти. Про це повідомляє Український державний центр міжнародної освіти МОН Україн, передає УНН з посиланням на МОН України.
"Оприлюднені дані свідчать про те, що цьогоріч можливість навчатися в Україні отримали більше іноземців, ніж у попередні роки. Для порівняння - за сім місяців 2017 року було зареєстровано 18 214 запрошень, а у 2016 кількість запрошень склала близько 12 тисяч", - розповіла директор УДЦМО Олена Шаповалова.
Зокрема, запрошення отримали громадяни таких країн:
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- Марокко (4 254);
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- Індія (3 210);
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- Нігерія (1 987);
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- Туркменістан (1 724);
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- Єгипет (1 161);
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- Гана (1 136);
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- Алжир (1 115);
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- Пакистан (950);
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- Китай (882);
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- Туреччина (634).
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Нагадаємо, наразі найбільшу кількість заяв було подано в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, туди було подано 37994 заяв.