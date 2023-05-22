Более 23 000 человек остались без дома после наводнения в Италии, повреждения пока не поддаются количественной оценке

Детали

По данным региона Эмилия-Романья, большинство из них останавливаются у друзей или семьи, хотя почти 2700 человек размещены в гостиницах, школах, спортивных залах и других центрах, находящихся в ведении местных властей.

Шесть месяцев дождя выпали всего за 36 часов в начале прошлой недели, в результате чего почти две дюжины рек вышли из берегов, превратив улицы в реки и затопив огромные участки сельскохозяйственных угодий.

В некоторых районах началась очистка, но другие остаются под водой.

В понедельник начались усилия по восстановлению интернет-соединения с больницами, государственными учреждениями, школами и людьми в изолированных районах.

Регион заявил, что начал распространять 100 терминалов Starlink от SpaceX Илона Маска в районах вокруг Равенны.

Помимо человеческих жертв, одному из самых богатых регионов Италии был нанесен ущерб, который пока не поддается количественной оценке.

Сельскохозяйственное лобби Confagricoltura заявило, что необходимо будет выкорчевать по меньшей мере 10 миллионов фруктовых деревьев, а возможно, и до 40 миллионов.

В понедельник более 600 дорог оставались закрытыми, а в выходные регион оценил, что для восстановления заболоченной дорожной и транспортной сети необходимо более 620 миллионов евро.

Премьер-министр Джорджия Мелони в воскресенье посетила некоторые из наиболее пострадавших районов, и, как ожидается, во вторник проведет заседание кабинета министров, чтобы разблокировать чрезвычайные фонды для региона.

Несколько частных групп уже пообещали деньги, чтобы помочь Эмилии-Романье снова встать на ноги, в том числе итало-французский автомобильный гигант Stellantis, который пообещал в понедельник один миллион евро.

Французская LVMH, крупнейшая в мире группа компаний класса люкс, в которую входят итальянские бренды Bulgari, Fendi и Kering также сделали неуказанные пожертвования.

Президент Эмилии-Романьи Стефано Боначчини составил список запросов к правительству, от компенсации ущерба от наводнения до помощи временным сельскохозяйственным работникам и приостановления налоговых и ипотечных платежей.

В более долгосрочной перспективе, по его словам, региону нужен комплексный план «реконструкции, содержания и безопасности территории», чтобы устранить риск наводнений.