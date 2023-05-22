Понад 23 000 людей залишилися без дому після повені в Італії, пошкодження поки що не піддається кількісній оцінці

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За даними регіону Емілія-Романья, більшість із них зупиняються у друзів чи сім'ї, хоча майже 2700 осіб розміщено в готелях, школах, спортивних залах та інших центрах, які перебувають у віданні місцевої влади.

Шість місяців дощу випали лише за 36 годин на початку минулого тижня, внаслідок чого майже дві дюжини річок вийшли з берегів, перетворивши вулиці на річки та затопивши величезні ділянки сільськогосподарських угідь.

У деяких районах почалося очищення, але інші залишаються під водою.

У понеділок розпочалися зусилля щодо відновлення інтернет-з'єднання з лікарнями, державними установами, школами та людьми в ізольованих районах.

Регіон заявив, що почав розповсюджувати 100 терміналів Starlink від SpaceX Ілона Маска в районах навколо Равенни.

Крім людських жертв, одному з найбагатших регіонів Італії було завдано шкоди, що поки що не піддається кількісній оцінці.

Сільськогосподарське лобі Confagricoltura заявило, що необхідно буде викорчувати щонайменше 10 мільйонів фруктових дерев, а можливо, і до 40 мільйонів.

У понеділок понад 600 доріг залишалися закритими, а у вихідні регіон оцінив, що для відновлення заболоченої дорожньої та транспортної мережі необхідно понад 620 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні у неділю відвідала деякі з найбільш постраждалих районів, і, як очікується, у вівторок проведе засідання кабінету міністрів, щоб розблокувати надзвичайні фонди для регіону.

Декілька приватних груп уже пообіцяли гроші, щоб допомогти Емілії-Романьї знову встати на ноги, у тому числі італо-французький автомобільний гігант Stellantis, який пообіцяв у понеділок один мільйон євро.

Французька LVMH, найбільша у світі група компаній класу люкс, до якої входять італійські бренди Bulgari, Fendi та Kering також зробили невказані пожертвування.

Президент Емілії-Романьї Стефано Боначчіні склав список запитів до уряду, від компенсації збитків від повені до допомоги тимчасовим сільськогосподарським працівникам та призупинення податкових та іпотечних платежів.

У більш довгостроковій перспективі, за його словами, регіону потрібен комплексний план «реконструкції, утримання та безпеки території», щоб усунути ризик повеней.