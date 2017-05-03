Более 20 человек погибли в результате взрыва на шахте в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По крайней мере 21 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте в провинции Голестан. Об этом сообщил агентству Tasnim представитель администрации провинции Рамазан Бахрами, передает УНН.
“Несколько минут назад из шахты были извлечены погибшие. На поверхность доставлено 21 тело”, — сказал он.
На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция с участием подразделений Корпуса “стражей исламской революции” (элитная составляющая ВС ИРИ) и кинологов с собаками, обученными поиску людей под завалами.
По предварительным данным, причиной взрыва стало превышение допустимой нормы концентрации метана. 29 человек, которые находились на поверхности, получили травмы. Они доставлены в больницы Азадшахра.
Как сообщал УНН, взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, под завалами могут находиться до 50 человек.