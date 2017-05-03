Понад 20 людей загинули внаслідок вибуху на шахті в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Щонайменше 21 людина загинула внаслідок вибуху на вугільній шахті в провінції Голестан. Про це повідомив агентству Tasnim представник адміністрації провінції Рамазан Бахрамі, передає УНН.
“Кілька хвилин тому з шахти були витягнуті загиблі. На поверхню доставлено 21 тіло”, — сказав він.
На місці події проводиться масштабна рятувальна операція за участю підрозділів Корпусу “вартових ісламської революції” (елітна складова ЗС ІРІ) та кінологів з собаками, навченими пошуку людей під завалами.
За попередніми даними, причиною вибуху стало перевищення припустимої норми концентрації метану. 29 людей, які знаходилися на поверхні, отримали травми. Вони доставлені в лікарні Азадшахра.
Як повідомляв УНН, вибух стався у вугільній шахті на північному заході Ірану, під завалами можуть перебувати до 50 осіб.