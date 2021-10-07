Более 140 тысяч детей в США остались без родительской заботы из-за COVID-19

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"Это означает, что на каждые четыре смерти от COVID-19 один ребенок остался без матери, отца и/или бабушки и дедушки, которые обеспечивали его домашние нужды и уход - такие потребности, как любовь, безопасность и ежедневный уход", - говорится в сообщении.

Детали

В исследовании, опубликованном в четверг в журнале Pediatrics, количество потерь с 1 апреля 2020 года до конца июня 2021 года оценивается в 140 тысяч человек. И это число выросло за последние три месяца: по оценкам, сегодня оно составляет около 175 тысяч человек.

"Это число будет продолжать расти до тех пор, пока будет расти наша смертность от пандемии, - говорит один из авторов исследования. - 65% всех детей, осиротевших в связи с COVID-19, которые потеряли своего основного опекуна, принадлежат к расовым и этническим меньшинствам".

Сообщается, что у детей американских индейцев и коренных жителей Аляски в 4,5 раза больше шансов потерять основного опекуна по сравнению с белыми детьми. В чернокожих детей вероятность была в 2,4 раза выше, а у детей латиноамериканского происхождения - почти в два раза.

Потеря одного из родителей или опекуна в детстве - серьезная травма. В исследовании отмечается, что этот тип неблагоприятного детского опыта "может иметь глубокие долгосрочные последствия для здоровья и благополучия детей".

"Неблагоприятные детские переживания связаны с повышенным риском возникновения всех основных причин смерти во взрослом возрасте", - пишут авторы исследования.

А в краткосрочной перспективе последствия потери одного из родителей или основного опекуна могут привести к кризису психического здоровья детей, включая повышенный риск суицида, и "повышенное воздействие сексуального, физического и эмоционального насилия и эксплуатации".

Психиатры, которые видят последствия пандемии для психического здоровья детей, говорят, что эти потери особенно травматичны.

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