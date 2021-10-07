Понад 140 тисяч дітей у США залишились без батьківської турботи через COVID-19

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"Це означає, що на кожні чотири смерті від COVID-19 одна дитина залишились без матері, батька і/або бабусі й дідуся, які забезпечували його домашні потреби і догляд - такі потреби, як любов, безпеку і щоденний догляд", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У дослідженні, опублікованому в четвер у журналі Pediatrics, кількість втрат з 1 квітня 2020 року до кінця червня 2021 року оцінюють у 140 тисяч осіб. І це число виросло за останні три місяці: за оцінками, сьогодні воно становить близько 175 тисяч осіб.

"Це число буде продовжувати рости до тих пір, поки буде рости наша смертність від пандемії, - каже один з авторів дослідження. - 65% всіх дітей, які осиротіли в зв'язку з COVID-19 або втратили свого основного опікуна, належать до расових і етнічних меншин".

Повідомляється, що у дітей американських індіанців та корінних жителів Аляски в 4,5 рази більше шансів втратити основного опікуна в порівнянні з білими дітьми. У чорношкірих дітей ймовірність була в 2,4 рази вище, а у дітей латиноамериканського походження - майже в два рази.

Втрата одного з батьків або опікуна в дитинстві - серйозна травма. У дослідженні наголошується, що цей тип несприятливого дитячого досвіду "може мати глибокі довгострокові наслідки для здоров'я і благополуччя дітей".

"Несприятливі дитячі переживання пов'язані з підвищеним ризиком виникнення всіх основних причин смерті в дорослому віці", - пишуть автори дослідження.

А в короткостроковій перспективі наслідки втрати одного з батьків або основного опікуна можуть призвести до кризи психічного здоров'я дітей, включаючи підвищений ризик суїциду, і "підвищений вплив сексуального, фізичного та емоційного насильства і експлуатації".

Психіатри, які бачать наслідки пандемії для психічного здоров'я дітей, кажуть, що ці втрати особливо травматичні.

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