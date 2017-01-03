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Более 140 объектов топонимики переименовали в 2016 году в Кропивницком

Киев • УНН

 • 12622 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках закона о декоммунизации, в Кропивницком  в 2016 году переименовано 142 объекта топонимики. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник отдела по вопросам внутренней политики городского совета Сергей Запорожан.

"Из них 134 улицы, переулки, проспекты и т.д., 6 парков, скверов и 2 района. Что касается этого года, какого-то плана конкретного нет, будут предложения по переименованию - будем работать. Вопрос в том, что формально закончилось действие закона о декоммунизации, сегодня возвращаемся к процедуре переименования старого, так сказать, образца (закон о географических названиях и др.), Там обязательная процедура - обсуждение переименования с жителями, которые проживают на этой улице , то есть надо либо подписи собирать, или какое-то голосование проводить, потому что просто так, как мы проводили переименование в рамках закона о декоммунизации, через распоряжение городского головы и так далее, уже такие варианты, скажем, не пройдут ", - сообщил С.Запорожан .

Также он добавил, что в областном центре осталось несколько объектов, которые могут переименовать.

"Улиц буквально несколько осталось и то, можно сказать, что они частично попадают под действие закона о декоммунизации. Например, улица Зои Космодемьянской, четкого указания, что она подлежит переименованию, нет, но в комментариях Института национальной памяти, например, Днепропетровскому городскому совету и еще нескольким советам, которые делали официальные запросы, то они комментировали так, что такие фигуры как Зоя Космодемьянская, они могут быть переименованы, так как не имеют отношения к освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков. То есть напрямую не подлежат переименованию те фигуры, лица, которые имеют отношение к освобождению Украины и какие-то заслуги имеют перед народом и так далее, хотя опять же, не все, если они были партийными функционерами уровня не ниже секретаря райкома партии, то с этой стороны они подчиняются закону о декоммунизации ", - отметил чиновник.

Напомним, в течение 2016 года в Украине было переименовано более 50 тыс. улиц , площадей и скверов согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".

Украинские Национальные Новости

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