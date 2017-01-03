Понад 140 об’єктів топоніміки перейменували в 2016 році в Кропивницькому

“З них 134 вулиці, провулки, проспекти і так далі, 6 парків, скверів і 2 райони. Що стосується цього року, якогось плану конкретного немає, будуть пропозиції щодо перейменування — будемо працювати. Питання в тому, що формально закінчилася дія закону про декомунізацію, сьогодні повертаємося до процедури перейменування старого, так би мовити, зразка (закон про географічні назви і ін.), там обов’язкова процедура — обговорення перейменування з мешканцями, які проживають на цій вулиці, тобто треба або підписи збирати, або якесь голосування проводити, тому що просто так, як ми проводили перейменування в рамках закону про декомунізацію, через розпорядження міського голови й так далі, вже такі варіанти, скажімо, не пройдуть”, — повідомив С.Запорожан.

Також він додав, що в обласному центрі лишилося кілька об’єктів, які можуть перейменувати.

“Вулиць буквально кілька лишилось та й то, можна сказати, що вони частково підлягають під дію закону про декомунізацію. Наприклад, вулиця Зої Космодем’янської, чіткої вказівки, що вона підлягає перейменуванню, немає, але у коментарях Інституту національної пам’яті, приміром, Дніпропетровській міській раді та ще кільком радам, які робили офіційні запити, то вони коментували так, що такі постаті як Зоя Космодем’янська, вони можуть бути перейменовані, так як не мають стосунку до визволення України від німецько-фашистських загарбників. Тобто напряму не підлягають перейменуванню ті постаті, особи, які мають відношення до визволення України і якісь заслуги мають перед народом і так далі, хоча знову ж таки, не всі, якщо вони були партійними функціонерами рівня не нижче секретаря райкому партії, то з цього боку вони підлягають закону про декомунізацію”, — зауважив чиновник.

Нагадаємо, протягом 2016 року в Україні було перейменовано понад 50 тис. вулиць, площ та скверів згідно з Законом “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки”.