Более 100 гражданских погибли в результате взрыва в Мосуле - СМИ

"Генерал Мохаммед аль-Джабур, командир в военной кампании по освобождению Мосула от экстремистской группировки "Исламского государства", заявил, что удалось найти 108 тел погибших", - сообщает издание.

Отмечается, что подробной информации о взрыве пока нет. Считается, что он произошел вечером в среду, но о нем стало известно только в четверг.

Также отмечается, что Аль-Джабури сообщил, что взрыв произошел в Западном Мосуле из-за ловушек, которые были установлены боевиками исламского государства.

Отмечается, что активисты независимой платформы "MosulEye" сообщают о 130 погибших, в том числе детях и женщинах, и заявляют о двойном теракте в этом районе. Они также отметили, что федеральные силы полиции Ирака также обстреляли ракетами на месте.

Напомним, сегодня в "ловушке" в западном Мосуле в Ираке оказались 400 тыс. человек.