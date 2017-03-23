Понад 100 цивільних загинули через вибух в Мосулі - ЗМІ

“Генерал Мохаммед аль-Джабур, командир у військовій кампанії із звільнення Мосулу від екстремістського угруповання "Ісламської держави“, заявив, що вдалося знайти 108 тіл загиблих”, — повідомляє видання.

Наголошується, що докладної інформації про вибух наразі немає. Вважається, що він стався увечері в середу, але про нього стало відомо тільки в четвер.

Також зазначається, що Аль-Джабурі повідомив, що вибух стався в Західному Мосулі через пастки, які були встановлені бойовиками ісламської держави.

Відзначається, що активісти незалежної платформи “MosulEye” повідомляють про 130 загиблих, в тому числі дітей і жінок, і заявляють про подвійний теракту в цьому районі. Вони також зазначили, що федеральні сили поліції Іраку також обстріляли ракетами на місці.

Нагадаємо, сьогодні у “пастці” в західному Мосулі в Іраку опинилися 400 тис. осіб.