Более 100 климатических активистов блокировали взлеты частных самолетов в Амстердаме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Более 100 экологических активистов в белых костюмах в субботу ворвались в зону размещения частных самолетов амстердамского аэропорта Схипхол и остановили вылет нескольких самолетов, сев перед их колесами, передает УНН со ссылкой на SWI.
Детали
Протест был частью дневных демонстраций в аэропорту и вокруг него, организованных экологическими группами Greenpeace и Extinction Rebellion в знак протеста против выбросов парниковых газов и других загрязнений, вызванных аэропортом и авиационной промышленностью.
По состоянию на первую половину дня задержек коммерческих рейсов не последовало.
«Мы хотим, чтобы было меньше авиарейсов, больше поездов и запрещены ненужные короткомагистральные рейсы и частные самолеты», – сказал руководитель кампании Greenpeace Нидерландов Дэви Злох.
Экологическая организация говорит, что Схипхол является самым большим источником выбросов углекислого газа в Нидерландах, ежегодно выбрасывая 12 миллиардов килограммов.
Сотни других демонстрантов в главном холле аэропорта и вокруг него несли таблички с надписями «Ограничить движение авиации» и «Больше поездов».
Отвечая на протест, Схипхол заявил, что к 2030 году он стремится стать аэропортом без выбросов и поддерживает цели авиационной промышленности по достижению нулевых выбросов к 2050 году.
Военная полиция, ответственная за безопасность аэропорта, заявила в заявлении, что "провела ряд задержаний лиц, находившихся на территории аэропорта без разрешения".
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Добавим
По данным СМИ, правительство Нидерландов в июне объявило о планах по ограничению ежегодного количества пассажиров в аэропорту до 440 000, что примерно на 11% ниже уровня 2019 года, ссылаясь на проблемы загрязнения воздуха и климата.
Министр транспорта Марк Харберс заявил в прошлом месяце в парламенте, что его офис не может контролировать рост трафика частных самолетов, и правительство рассматривает вопрос о включении этого вопроса в свою климатическую политику.