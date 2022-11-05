Понад 100 кліматичних активістів блокували зльоти приватних літаків в Амстердамі

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Протест був частиною денних демонстрацій в аеропорту та навколо нього, організованих екологічними групами Greenpeace і Extinction Rebellion на знак протесту проти викидів парникових газів та іншого забруднення, спричиненого аеропортом та авіаційною промисловістю.

Станом на першу половину дня затримок комерційних рейсів не було.

«Ми хочемо, щоб було менше авіарейсів, більше поїздів і заборонено непотрібні короткомагістральні рейси та приватні літаки», – сказав керівник кампанії Greenpeace Нідерландів Деві Злох.

Екологічна організація каже, що Схіпхол є найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу в Нідерландах, щорічно викидаючи 12 мільярдів кілограмів.

Сотні інших демонстрантів у головному холі аеропорту та навколо нього несли таблички з написами «Обмежити рух авіації» та «Більше поїздів».

Відповідаючи на протест, Схіпхол заявив, що до 2030 року він прагне стати аеропортом без викидів і підтримує цілі авіаційної промисловості щодо досягнення нульових викидів до 2050 року.

Військова поліція, відповідальна за безпеку аеропорту, заявила в заяві, що "провела ряд затримань осіб, які перебували на території аеропорту без дозволу".

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Додамо

За даними ЗМІ, уряд Нідерландів у червні оголосив про плани щодо обмеження щорічної кількості пасажирів в аеропорту до 440 000, що приблизно на 11% нижче рівня 2019 року, посилаючись на проблеми забруднення повітря та клімату.

Міністр транспорту Марк Харберс заявив минулого місяця в парламенті, що його офіс не може контролювати зростання трафіку приватних літаків, і уряд розглядає питання щодо включення цього питання до своєї кліматичної політики.