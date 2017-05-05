Более 1 млн грн присвоили чиновники в Запорожье на ремонте ОГА

Так, сотрудники областного управления защиты экономики установили, что конце 2015 г. между управлением капитального строительства Запорожской областной государственной администрации и предприятием был заключен договор о закупке работ за государственные средства.

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“С целью завладения руководитель одного из отделов УКС облгосадминистрации и директор коммерческой структуры составили и подписали заведомо неправдивые официальные документы. Де-юре работы по техническому переоснащению лифтов были выполнены, а де-факто — нет. Этот факт подтвердили и специалисты, проводившие экспертизу. На основании официальных документов из бюджета были выделены средства на их проведение. Общая сумма по работам в соответствии с договором составила почти 1,2 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.

Сейчас обоим участникам преступной схемы присвоения бюджетных средств сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.