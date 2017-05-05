Понад 1 млн грн привласнили посадовці на Запоріжжі на ремонті ОДА
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 травня. УНН. На Запоріжжі поліція встановила посадовців, які привласнили понад мільйон гривень з бюджету при виконанні ремонту ліфтів, передає УНН із посиланням на прес-службу Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Так, співробітники обласного управління захисту економіки встановили, що наприкінці 2015 року між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та підприємством було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти.
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“З метою їх заволодіння керівник одного із відділів УКБ облдержадміністрації та директор комерційної структури склали та підписали завідомо неправдиві офіційні документи. Де-юре роботи з технічного переоснащення ліфтів були виконані, а де-факто — ні. Цей факт підтвердили і фахівці, що проводили експертизу. На підставі офіційних документів з бюджету було виділено кошти на їх проведення. Загальна сума по роботах відповідно до договору становила майже 1,2 мільйони гривень”, — йдеться у повідомленні.
Наразі обом учасникам злочинної схеми привласнення бюджетних коштів повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.