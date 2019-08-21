Помпео: США убирают с рынка иранскую нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты изъяли почти 2,7 миллиона баррелей иранской нефти с мировых рынков в результате решения Вашингтона о восстановлении ограничений на поставки иранской нефти, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В ноябре США снова ввели санкции в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами.
В мае Вашингтон отменил санкционные ослабления в отношении импортеров иранской нефти с целью свести к нулю экспорт Тегерана. С учетом конденсата, отгрузки нефти из Ирана составил около 120 тысяч баррелей в сутки.
"Нам удалось убрать с рынка почти 2,7 миллиона баррелей сырой нефти, лишив Иран средств для организации глобальной террористической кампании, и нам удалось полностью сохранить необходимый уровень поставок на нефтяные рынки", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео.
Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли в цене до 60,30 доллара за баррель.