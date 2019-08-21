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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 37408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 62956 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122359 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132831 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123255 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126491 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Помпео: США убирают с рынка иранскую нефть

Помпео: США убирают с рынка иранскую нефть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты изъяли почти 2,7 миллиона баррелей иранской нефти с мировых рынков в результате решения Вашингтона о восстановлении ограничений на поставки иранской нефти, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В ноябре США снова ввели санкции в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами.

В мае Вашингтон отменил санкционные ослабления в отношении импортеров иранской нефти с целью свести к нулю экспорт Тегерана. С учетом конденсата, отгрузки нефти из Ирана составил около 120 тысяч баррелей в сутки.

"Нам удалось убрать с рынка почти 2,7 миллиона баррелей сырой нефти, лишив Иран средств для организации глобальной террористической кампании, и нам удалось полностью сохранить необходимый уровень поставок на нефтяные рынки", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли в цене до 60,30 доллара за баррель.

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