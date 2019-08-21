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Помпео: США прибирають з ринку іранську нафту

Помпео: США прибирають з ринку іранську нафту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати прибрали майже 2,7 мільйона барелів іранської нафти зі світових ринків в результаті рішення Вашингтона про відновлення обмежень на поставки іранської нафти, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У листопаді США знову ввели санкції стосовно Ірану після виходу з ядерної угоди 2015 року між Тегераном і шістьма світовими державами.

У травні Вашингтон скасував санкційні послаблення щодо імпортерів іранської нафти з метою звести до нуля експорт Тегерана. З урахуванням конденсату, відвантаження нафти з Ірану становило близько 120 тисяч барелів на добу.

"Нам вдалося прибрати з ринку майже 2,7 мільйона барелів сирої нафти, позбавивши Іран коштів для організації глобальної терористичної кампанії, і нам вдалося повністю зберегти необхідний рівень поставок на нафтові ринки", - сказав держсекретар США Майкл Помпео.

Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні зросли в ціні до 60,30 долара за барель.

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