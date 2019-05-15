Помпео обсудил с Путиным возможность контактов лидеров США и РФ на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили возможность контактов лидеров РФ и США на саммите G20, Москва ждет конкретных предложений. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Также был затронут вопрос о проведении возможного контакта между президентом России и президентом США, в частности в рамках июньского саммита „двадцатки“ в Японии”, — сказал Ушаков.
По его словам, Москва готова к любому формату потенциального контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, будь то “на ногах” или в виде полноформатных переговоров. “Мы готовы к любому контакту, мы можем „на ногах“ поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры”, — сказал Ушаков.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и США могут сотрудничать на благо своих народов и всего мира.