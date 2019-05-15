Помпео обсудил с Путиным возможность контактов лидеров США и РФ на саммите G20

“Также был затронут вопрос о проведении возможного контакта между президентом России и президентом США, в частности в рамках июньского саммита „двадцатки“ в Японии”, — сказал Ушаков.

По его словам, Москва готова к любому формату потенциального контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, будь то “на ногах” или в виде полноформатных переговоров. “Мы готовы к любому контакту, мы можем „на ногах“ поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры”, — сказал Ушаков.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и США могут сотрудничать на благо своих народов и всего мира.