Помпео обговорив з Путіним можливість контактів лідерів США і РФ на саміті G20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і держсекретар США Майкл Помпео обговорили можливість контактів лідерів РФ і США на саміті G20, Москва чекає конкретних пропозицій. Про це повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков за підсумками переговорів, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Також було порушене питання про проведення можливого контакту між президентом Росії і президентом США, зокрема в рамках червневого саміту „двадцятки“ в Японії”, — сказав Ушаков.
За його словами, Москва готова до будь-якого формату потенційного контакту президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, чи то “на ногах” або у вигляді повноформатних переговорів. “Ми готові до будь-якого контакту, ми можемо „на ногах“ поговорити з президентом Трампом, можемо сісти для більш грунтовної бесіди, все залежить від того, як будуть налаштовані наші американські партнери”, — сказав Ушаков.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майкл Помпео вважає, що Росія і США можуть співпрацювати на благо своїх народів і всього світу.