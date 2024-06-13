США планируют поддержать Украину в восстановлении, диверсификации и защите ее энергетического сектора от российских атак, а также помогут адаптировать его к европейским стандартам, поскольку это является ключевыми приоритетами украинского правительства. Об этом сказал помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт в интервью Голосу Америки, пишет УНН.

Детали

Джеффри Пайетт отметил, что из общей суммы в 824 миллиона долларов, которые были анонсированы специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время конференции в Берлине для поддержки энергетического сектора, 500 миллионов долларов составляют новые средства. Остальные 324 миллиона уже были одобрены Конгрессом, но теперь они были перенаправлены на срочную реконструкцию энергетической сети, которая пострадала от целенаправленных нападений России в последние недели.

Относительно приоритетов американской помощи, Пайетт подчеркнул, что они включают поддержку всего сектора и его реформирование. Это означает, что кроме восстановления старых производственных мощностей, планируется внедрение новых экологических источников энергии, что должно сделать украинскую энергетическую систему более устойчивой.

Наши действия руководствуются приоритетами украинского правительства. Честный ответ: мы должны сделать все. Поэтому мы пытаемся помочь с реконструкцией старой теплоэлектростанции, которая была разрушена атаками путина с 22 марта. Мы также пытаемся ускорить работу над новой энергией, больше ветра, больше солнца, больше хранящих аккумуляторов. Мы также услышали сообщение правительства о желании построить будущую энергетическую систему, которая является децентрализованной, поэтому по своей сути более устойчивой к российским воздушным атакам, и мы поддерживаем всю работу, которую делает правительство - сказал Пайетт.

Он подчеркнул, что главной задачей остается защита украинской энергетической инфраструктуры.

Конечно, мы помогаем большим количеством противовоздушной обороны, потому что это также требование номер один. Для партнеров Украины, по его словам, важно, чтобы путин не преуспел в уничтожении украинской инфраструктуры и не смог превратить зиму в оружие против Украины. Соединенные Штаты собираются возглавить международные усилия, чтобы обеспечить, что Украина достигнет победы - добавил Пайетт.

Он высказался, что Украина осуществила значительный прогресс в увеличении прозрачности и подотчетности энергетического сектора, что способствовало его большей эффективности.

Становится лучше. Я имею в виду, позвольте мне привести вам один пример, Алексей Чернышов, генеральный директор компании «Нафтогаз», компании, которая имела огромные проблемы в прошлом, частично из-за того, что Россия использовала транзит и продажу газа как вектор коррупции, чтобы сохранить контроль над народом Украины. Ответ на это заключается в том, чтобы создать структуру корпоративного управления, которая соответствует самым высоким стандартам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию и Европейского Союза, и Чернышов предан этому процессу, он создал новый совещательный совет, который имеет достойных доверия международных партнеров - сказал Пайетт.

Хотя это не означает полного решения проблем, последние показатели работы компании указывают на рост производства газа из внутренних источников, что является важным шагом вперед, по мнению Паетта. Он также выразил надежду, что интеграция Украины в Европейский Союз будет способствовать дальнейшим реформам, которые он поддерживал, будучи послом США в Киеве.

Для меня это очень личный вопрос, потому что я работаю над этими вопросами, помогая народу Украины уже 11 лет. Инструкции, дорожная карта очень четкие. В соглашении о вступлении в ЕС очень важно, что мы услышали сегодня президента (Европейской комиссии Урсулы) фон дер Ляйен, которая подтвердила обязательство начать переговоры о вступлении до конца июня и думает об Украине как о будущем члене Европейского Союза - сказал Пайетт.

Он добавил, что это то, за что боролись украинцы, которые вышли на Майдан в 2013 году, но «есть еще много работы».

Моя команда и Энергетическое бюро очень вовлечены в вопросы корпоративного управления компании «Нафтогаз»... вокруг всего энергетического сектора. Я видел столько непрозрачности в прошлом, но с точки зрения того, что должно быть сделано, это то, чего требует сам украинский народ, этого ожидает украинский народ, и это также все шаги, которые являются частью становления Украины как члена ЕС - завершил Пайетт.

Напомним,

По результатам конференции по восстановлению Германия сделает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 миллионов евро.