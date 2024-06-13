Помічник держсекретаря США Пайєтт про дії з відновлення енергетики в Україні: ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд

США планують підтримати Україну у відновленні, диверсифікації та захисті її енергетичного сектору від російських атак, а також допоможуть адаптувати його до європейських стандартів, оскільки це є ключовими пріоритетами українського уряду. Про сказав помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт в інтерв’ю Голосу Америки, пише УНН.

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Джеффрі Пайєтт зазначив, що із загальної суми у 824 мільйони доларів, які були анонсовані спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час конференції у Берліні для підтримки енергетичного сектору, 500 мільйонів доларів становлять нові кошти. Решта 324 мільйони вже були схвалені Конгресом, але тепер їх було перенаправлено на термінову реконструкцію енергетичної мережі, яка постраждала від цілеспрямованих нападів росії в останні тижні.

Щодо пріоритетів американської допомоги, Пайєтт підкреслив, що вони включають підтримку всього сектору та його реформування. Це означає, що окрім відновлення старих виробничих потужностей, планується впровадження нових екологічних джерел енергії, що має зробити українську енергетичну систему більш стійкою.

Наші дії керуються пріоритетами українського уряду. Чесна відповідь: ми повинні зробити все. Тому ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована атаками путіна з 22 березня. Ми також намагаємося прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше зберігаючих акумуляторів. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд – сказав Пайєтт.

Він наголосив, що найголовнішим завданням залишається захист української енергетичної інфраструктури.

Звичайно, ми допомагаємо більшою кількістю протиповітряної оборони, тому що це також вимога номер один. Для партнерів України, за його словами, важливо, щоб путін не досяг успіху у знищенні української інфраструктури і не зміг перетворити зиму на зброю проти України. Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити, що Україна досягне перемоги – додав Пайєтт.

Він висловився, що Україна здійснила значний прогрес у збільшенні прозорості та підзвітності енергетичного сектора, що сприяло його більшій ефективності.

Стає краще. Я маю на увазі, дозвольте мені навести вам один приклад, Олексій Чернишов, генеральний директор компанії "Нафтогаз", компанії, яка мала величезні проблеми в минулому, частково через те, що росія використовувала транзит і продаж газу як вектор корупції, щоб зберегти контроль над народом України. Відповідь на це полягає в тому, щоб створити структуру корпоративного управління, яка відповідає найвищим стандартам Організації з економічної співпраці та розвитку та Європейського Союзу, і Чернишов відданий цьому процесу, він створив нову дорадчу раду, яка має гідних довіри міжнародних партнерів – сказав Пайєтт.

Хоча це не означає повного вирішення проблем, останні показники роботи компанії вказують на зростання виробництва газу з внутрішніх джерел, що є важливим кроком вперед, на думку Паєтта. Він також висловив надію, що інтеграція України в Європейський Союз сприятиме подальшим реформам, які він підтримував, будучи послом США у Києві.

Для мене це дуже особисте питання, тому що я працюю над цими питаннями, допомагаючи народу України вже 11 років. Інструкції, дорожня карта дуже чіткі. В угоді про вступ до ЄС дуже важливо, що ми почули сьогодні президентки (Європейської комісії Урсули) фон дер Ляєн, яка підтвердила зобов’язання розпочати переговори про вступ до кінця червня та думає про Україну як про майбутнього члена Європейського Союзу – сказав Пайєтт.

Він додав, що це те, за що боролися українці, які вийшли на Майдан у 2013 році, але "є ще багато роботи".

Моя команда та Енергетичне бюро дуже залучені до питань корпоративного управління компанії "Нафтогаз"... навколо всього енергетичного сектора. Я бачив стільки непрозорості в минулому, але з погляду того, що має бути зроблено, це те, чого вимагає сам український народ, цього очікує український народ, і це також усі кроки, які є частиною становлення України як члена ЄС – завершив Пайєтт.

Нагадаємо

За результатами конференції з відновлення Німеччина зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро.