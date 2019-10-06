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Помощник Путина: шанс на организацию саммита в нормандском формате растет

Киев • УНН

 • 15070 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Шансы на проведение встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция, РФ) в относительно ближайшем будущем возрастают после подписания Украиной “формулы Штайнмайера”, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, пишет УНН со ссылкой на его комментарий федеральному российскому телеканалу “Россия-1”.

Помощник Путина: шанс на организацию саммита в нормандском формате растет

“Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается”, — сказал он в интервью программе на телеканале в воскресенье.

Как сообщал УНН ранее, дата саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) будет зависеть от графиков лидеров четырех стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют достаточно насыщенные графики, — добавил Песков. — Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем”.

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