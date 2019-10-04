Дату саміту в "нормандському форматі" затвердять після погодження графіків лідерів - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Дата саміту в нормандському форматі (Росія, Німеччина, Україна, Франція) буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Зараз ведеться підготовка (саміту) по лінії помічників президентів, по лінії відповідних відомств, — сказав він. — Забігати вперед не буду, термінів поки немає. Їх потрібно погодити”. “Мова йде про чотирьох глав держав, які, природно, мають досить насичені графіки, — додав Пєсков. — Як тільки ці графіки будуть суміщені і утворюється дата, ми вас проінформуємо”.
Як писав УНН раніше, вимоги супротивників президента України Володимира Зеленського пояснити підписання “формули Штайнмайєра” насторожують. Про це заявив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на XVI щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай”.
Нагадуємо, Кремль “вважає позитивним фактом підписання Україною формули Штайнмайєра”.