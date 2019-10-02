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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 6230 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Кремль "вважає позитивним фактом підписання Україною формули Штайнмайєра"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кремль розраховує, що ясність щодо дати проведення саміту в нормандському форматі настане найближчим часом, заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням також на агентство ТАСС.

Кремль "вважає позитивним фактом підписання Україною формули Штайнмайєра"

“Підписання („формули Штайнмайєра“) відбулося тільки вчора, тому зараз, звичайно, всі зацікавлені сторони і представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом якась ясність тут настане”, — сказав Пєсков.

Пєсков назвав позитивним фактом підписання Україною “формули Штайнмайєра”, а також, що сподівається на подальший рух по шляху реалізації “Мінська-2”.

Як писав УНН раніше, у Раді Федерації РФ заявили, що “Росія і Донбас не визнають новий закон про особливий статус”. 

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