Кремль "вважає позитивним фактом підписання Україною формули Штайнмайєра"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кремль розраховує, що ясність щодо дати проведення саміту в нормандському форматі настане найближчим часом, заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням також на агентство ТАСС.
“Підписання („формули Штайнмайєра“) відбулося тільки вчора, тому зараз, звичайно, всі зацікавлені сторони і представники працюватимуть над перспективами проведення такого саміту. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом якась ясність тут настане”, — сказав Пєсков.
Пєсков назвав позитивним фактом підписання Україною “формули Штайнмайєра”, а також, що сподівається на подальший рух по шляху реалізації “Мінська-2”.
Як писав УНН раніше, у Раді Федерації РФ заявили, що “Росія і Донбас не визнають новий закон про особливий статус”.