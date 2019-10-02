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Кремль "считает положительным фактом подписания Украиной формулы Штайнмайера"

Киев • УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Кремль рассчитывает, что ясность относительно даты проведения саммита в нормандском формате наступит в ближайшее время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.

Кремль "считает положительным фактом подписания Украиной формулы Штайнмайера"

“Подписание („формулы Штайнмайера“) состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит”, — сказал Песков.

Песков назвал позитивным фактом подписание Украиной “формулы Штайнмайера”, а также, что надеется на дальнейшее движение по пути реализации “Минска-2”.

Как писал УНН ранее, в Совете Федерации РФ заявили, что “Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе”.

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