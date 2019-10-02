Кремль "считает положительным фактом подписания Украиной формулы Штайнмайера"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кремль рассчитывает, что ясность относительно даты проведения саммита в нормандском формате наступит в ближайшее время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой также на агентство ТАСС.
“Подписание („формулы Штайнмайера“) состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит”, — сказал Песков.
Песков назвал позитивным фактом подписание Украиной “формулы Штайнмайера”, а также, что надеется на дальнейшее движение по пути реализации “Минска-2”.
Как писал УНН ранее, в Совете Федерации РФ заявили, что “Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе”.