Лавров заявив, що "реакція в Києві на підписання формули Штайнмайєра насторожує"

“Реакція, що послідувала в Києві мене, звичайно, насторожила: вимоги (Петра) Порошенка, партії Юлії Тимошенко, не кажучи вже про (Святослава) Вакарчука та інших радикальних політичних силах: „Поясніть, чому ви зраджуєте український народ“. Ця формула відома вже скоро як чотири роки”, — сказав він.

Як вказав глава МЗС РФ, в Москві звернули увагу, що учасники контактної групи підписалися під “формулою Штайнмайєра” на різних аркушах. “Вчора в Мінську всі учасники контактної групи, включаючи Донецьк і Луганськ, підписали „формулу Штайнмайера“, правда, зробили це на роздільних аркушах. Очевидно, хтось вважає нижче своєї гідності ставити свій підпис поряд з підписом інших учасників, хоча під мінськими домовленостями всі підписи стоять на одному аркуші”, — зазначив він.

Міністр додав, що до того, як дізнався про реакцію в Києві, сподівався, що це лише протокольно-косметична проблема і що вона буде подолана.

Лавров сподівається, що президент України Володимир Зеленський залишиться вірний словами про прихильність мінським угодами і не допустить їх ревізії. “Мінські домовленості зараз теж піддаються випробуванням, їх хочуть теж ревізувати, для мене це очевидно, — сказав він. — Але я сподіваюся, що те, що сказав президент Зеленський про схильність до виконання мінських домовленостей, є позицією людини, який визначає зовнішню політику і є головнокомандувачем України”.

Як передавав УНН раніше, Кремль “вважає позитивним фактом підписання Україною формули Штайнмайєра”.