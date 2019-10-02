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Лавров заявил, что "реакция в Киеве на подписание формулы Штайнмайера настораживает"

Киев • УНН

 • 20860 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписания "формулы Штайнмайера" настораживают. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Лавров заявил, что "реакция в Киеве на подписание формулы Штайнмайера настораживает"

“Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования (Петра) Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о (Святославе) Вакарчуке и других радикальных политических силах: „Объясните, почему вы предаете украинский народ“. Эта формула известна уже скоро как четыре года”, — сказал он.

Как указал глава МИД РФ, в Москве обратили внимание, что участники контактной группы подписались под “формулой Штайнмайера” на разных листах. “Вчера в Минске все участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали „формулу Штайнмайера“, правда, сделали это на раздельных листах. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе”, — отметил он.

Министр добавил, что до того, как узнал о реакции в Киеве, надеялся, что это лишь протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена.

Лавров надеется, что президент Украины Владимир Зеленский останется верен словам о приверженности минским соглашениям и не допустит их ревизии. “Минские договоренности сейчас тоже подвергаются испытаниям, их хотят тоже ревизовать, для меня это очевидно, — сказал он. — Но я надеюсь, что то, что сказал президент Зеленский о приверженности выполнению минских договоренностей, является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является главнокомандующим Украины”.

Как сообщал УНН ранее, Кремль “считает положительным фактом подписания Украиной формулы Штайнмайера”.

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