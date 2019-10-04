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Дату саммита в "нормандском формате" утвердят после согласования графиков лидеров - Кремль

Киев • УНН

 • 13115 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Дата саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина, Франция) будет зависеть от графиков лидеров четырех стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Дату саммита в "нормандском формате" утвердят после согласования графиков лидеров - Кремль

“Сейчас ведется подготовка (саммита) по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств, — сказал он. — Забегать вперед не буду, сроков пока нет. Их предстоит согласовать”. “Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют весьма насыщенные графики, — добавил Песков. — Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем”.

Как писал УНН ранее, требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписания “формулы Штайнмайера” настораживают. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”.

Напоминаем, Кремль “считает положительным фактом подписания Украиной формулы Штайнмайера”.

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