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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 14051 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Помічник Путіна: шанс на організацію саміту в нормандському форматі зростає

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Шанси на проведення зустрічі лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у відносно недалекому майбутньому зростають після підписання Україною “формули Штайнмайера”, повідомив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков, пише УНН з посиланням на його коментар федеральному російському телеканалу “Росія-1”.

Помічник Путіна: шанс на організацію саміту в нормандському форматі зростає

“Шанс на проведення у відносно недалекому майбутньому саміту в нормандському форматі, звичайно, збільшується”, — сказав він в інтерв’ю програмі на телеканалі у неділю.

Як повідомляв УНН раніше, дата саміту в нормандському форматі (Росія, Німеччина, Україна, Франція) буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. “Мова йде про чотирьох глав держав, які, природно, мають досить насичені графіки, — додав Пєсков. — Як тільки ці графіки будуть суміщені і утворюється дата, ми вас проінформуємо”.

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