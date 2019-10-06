Помічник Путіна: шанс на організацію саміту в нормандському форматі зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Шанси на проведення зустрічі лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у відносно недалекому майбутньому зростають після підписання Україною “формули Штайнмайера”, повідомив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков, пише УНН з посиланням на його коментар федеральному російському телеканалу “Росія-1”.
“Шанс на проведення у відносно недалекому майбутньому саміту в нормандському форматі, звичайно, збільшується”, — сказав він в інтерв’ю програмі на телеканалі у неділю.
Як повідомляв УНН раніше, дата саміту в нормандському форматі (Росія, Німеччина, Україна, Франція) буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. “Мова йде про чотирьох глав держав, які, природно, мають досить насичені графіки, — додав Пєсков. — Як тільки ці графіки будуть суміщені і утворюється дата, ми вас проінформуємо”.