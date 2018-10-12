Замечен, но не обезоружен. Первый Президент Украины рассказал, как "лихо соседа" пытались остановить еще в 2009 году

Вспомнили об этом материале только сейчас, и преимущественно по причине того, чтобы пристыдить кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко, который ранее выполнял обязанности министра обороны Украины и якобы не “учуял” ничего опасного в действиях России.

"Те же США также ставят своим вооруженным силам задачи защиты своих граждан, своих войск за границей. То же делает и Российская Федерация", - цитировало тогда Гриценко российское СМИ.

Закон россиян действительно был значимым, и говорилось там о том, что президент РФ отныне имеет право отправлять за границу войска для защиты своих граждан. И хотя официальным оправданием Кремля на то время была ситуация в Южной Осетии, некоторые украинцы приняли это и на свой счет.

Одним из первых обеспокоенность проявил первый Президент Украины Леонид Кравчук. Первый Президент Украины инициировал послание мировой общественности и просил о помощи. Но достичь ожидаемого результата ему и его единомышленникам так и не удалось.

Как сейчас вспоминает Кравчук, “лихо соседа” остановить было невозможно – своими воспоминаниями о тех событиях он поделился в эксклюзивном комментарии УНН.

Он напомнил, что 2009 год традиционно был “под знаком дружбы”, и кроме отдельной группы людей никто и подумать не мог, что Россия пойдет войной.

“Ни мы, ни международная общественность, по сути, не могла прямо реагировать на внутренние дела и законотворчество другого государства. Тем более, что там не было прямого или непосредственного вмешательства во внутренние дела Украины.

Но, зная, что принятие такого документа может быть использовано государством в случае необходимости - ну, скажем, русскоязычное население Донбасса могло бы обратиться с просьбой, что его ограничивают в чем-то, и тогда Россия, согласно этому закону, могла бы принимать шаги, соответствующие, по защите своего, как они считали, русскоязычного населения.

Они же брали не только россиян, но и русскоязычных, а это уже расширенное толкование.

Но мы ничего не сделали, потому что тогда у нас была совсем другая политика. У нас была политика - дружба с Россией", - говорит Кравчук.

В то время никто не думал готовить войска, вспоминает первый Президент.

"Не готовились ни войска, ни политические шаги, ни законодательные какие-то решения. Украина вела себя так, мол, ничего не произошло и не произойдет. Живите, граждане, спокойно и все будет хорошо, несмотря на то, что некоторые политики, общественные деятели отмечали, что это может стать опасностью. И, в конце концов, это так и произошло”, - рассказал Кравчук.

Почему не вмешались США, Великобритания и Франция – тоже понятно, добавил первый Президент – они просто не могли этого сделать.

“Если бы Украина была членом Совета безопасности ООН, то она могла бы инициировать проведение того или иного мероприятия. Но, так как Украина не имеет такого статуса, то и обращения граждан Украины - это внутреннее дело Украины”, - подчеркнул Кравчук.

Напомним, аннексия полуострова началась 20 февраля 2014 года, о чем свидетельствует соответствующая медаль РФ “За возвращение Крыма”.

Тогда Россия начала перебрасывать свои войска без опознавательных знаков, а чуть позже, 16 марта, прошел так называемый референдум о присоединении Крыма к России.