Умерла известная украинская оперная певица
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вечером 17 ноября в возрасте 88 лет скончалась известная украинская оперная певица Диана Петриненко. Об этом сообщили режиссер Сергей Проскурня и генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин в Facebook, передает УНН.
Диана Игнатьевна Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в селе Белоусовка Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище (ныне Киевский институт музыки имени Глиэра), и Национальную музыкальную академию Украины им. Чайковского (Киевская консерватория, 1955), класс профессора М. Егоричевой. В 1958-1961 годах — аспирант этой консерватории. В 1955-1958 годах — солистка (сопрано) Государственной хоровой капеллы “Думка”, в 1962-1988 годах — солистка Киевской филармонии. Профессор с 1991 года.
В 1970 году певице было присвоено звание народной артистки УССР. Через пять лет она получила звание народной артистки СССР.
Петриненко с успехом гастролировала во многих странах мира, включая США, Канаду, Италию, Францию, Японию, Венгрию, Финляндию, Югославию. Её лирико-колоратурное сопрано покорило сотни тысяч поклонников камерной и оперной музыки по всему миру.
В ее концертных программах — вокальные произведения Н. Лысенко, Д. Сочинского, Я. Степного, К. Стеценко, С. Рахманинова, М. Глинки, В. А. Моцарта, Гайдна, Л. Бетховена. Дж. Верди, А. Билаша, Г. Майбороды, Ю. Мейтуса. Исполняла партии сопрано в 9-й симфонии Л. Бетховена, оратории “Времена года” Гайдна, “Реквиеме” В. А. Моцарта, кантате “Радуйся, нива неполитая” Н. Лысенко.
Диана Игнатьевна — мать известного певца, музыканта, поэта и композитора, народного артиста Украины Тараса Петриненко.
Напомним, в Барселоне в Испании 6 октября умерла оперная певица Монсеррат Кабалье.