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Померла відома українська оперна співачка

Померла відома українська оперна співачка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ввечері 17 листопада у віці 88 років померла відома українська оперна співачка Діана Петриненко. Про це повідомили режисер Сергій Проскурня та генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін у Facebook, інформує УНН.

Діана Гнатівна Петриненко народилася 8 лютого 1930 року в селі Білоусівка Черкаської області. Закінчила Київське музичне училище (нині Київський інститут музики імені Глієра), та Національну музичну академію України ім. Чайковського (Київська консерваторія, 1955), клас професора М. Єгоричевої. В 1958–1961 роках — аспірант цієї консерваторії. У 1955–1958 роках — солістка (сопрано) Державної хорової капели “Думка”, в 1962–1988 роках — солістка Київської філармонії. Професор з 1991 року.

У 1970 році співачці було присвоєно звання народної артистки УРСР. Через п’ять років вона отримала звання народної артистки СРСР.

Петриненко з успіхом гастролювала в багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Італію, Францію, Японію, Угорщину, Фінляндію, Югославію. Її лірико-колоратурне сопрано підкорило сотні тисяч шанувальників камерної та оперної музики по всьому світу.

У її концертних програмах — вокальні твори М. Лисенка, Д. Січинського, Я. Степового, К. Стеценка, С. Рахманінова, М. Глінки, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена. Дж. Верді, О. Білаша, Г. Майбороди, Ю. Мейтуса. Виконувала партії сопрано в 9-й симфонії Л. Бетховена, ораторії “Пори року” Й. Гайдна, “Реквіємі” В. А. Моцарта, кантаті “Радуйся, ниво неполитая” М. Лисенка.

Діана Гнатівна — мати відомого співака, музиканта, поета і композитора, народного артиста України Тараса Петриненка.

Нагадаємо, в Барселоні в Іспанії 6 жовтня померла оперна співачка Монсеррат Кабальє.

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