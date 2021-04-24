Умерла итальянская певица и актриса Милва

Цитата

"Милва была одной из самых ярких исполнительниц итальянской песни. Ее голос вызывал глубокие чувства у целых поколений.

Большая итальянка, актриса, выступавшая на международной сцене, сделав глобальным свой успех и высоко неся имя своей страны", - заявил в связи с кончиной певицы министр культуры Италии Дарио Франческини.

Контекст

Мария Илва Биолкати родилась 17 июля 1939 году в городе Горо на севере Италии. На Апеннинах за неистовый темперамент ее часто называли "Пантерой с Горо". Она была любимой певицей и актрисой таких мэтров мирового искусства, как режиссер Джорджо Стрелер, композиторы Эннио Морриконе и Астор Пьяццолла.

Сценическая карьера Милвы началась в 1959 году, когда она победила на конкурсе вокалистов, в котором участвовали более 7 тысяч молодых певцов. В 1960 году она записала свой первый сингл - песню Milord Эдит Пиаф. На следующий год она громко заявила о себе на всемирно известном фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.

Огромную роль в жизни и творчестве Милвы сыграла встреча с Стрелером, с которым она познакомилась в 1965 году. Режиссер помог ей развить сценические навыки и научил петь на театральной сцене. Вскоре она исполнила главную роль в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.

Милва с огромным успехом гастролировала на разных континентах, она выпустила более 170 альбомов с песнями на итальянском, французском, немецком, английском, испанском, японском, греческом и корейском языках, изданных общим тиражом более 80 миллионов экземпляров. Актриса была награждена высокими государственными наградами Италии, Германии и Франции.

В последние годы Милва страдала болезнью Альцгеймера и жила в своей квартире в центре Милана вместе с секретарем Эдит и дочерью Мартиной.

Напомним

Американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, известный по работе над телесериалом "Невероятная человек-паук" (конец 1970-х годов), умер на 93 году жизни.