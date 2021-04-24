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Померла італійська співачка та акторка Мілва

Померла італійська співачка та акторка Мілва

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Знаменита італійська співачка і актриса Мілва (Марія Ілва Біолкаті) померла в суботу в Мілані на 82 році життя. Про це повідомляє газета la Repubblica, інформує УНН.

Цитата

"Мілва була однією з найбільш яскравих виконавиць італійської пісні. Її голос викликав глибокі почуття у цілих поколінь.

Велика італійка, актриса, яка виступала на міжнародній сцені, зробивши глобальним свій успіх і високо несучи ім'я своєї країни", - заявив в зв'язку з кончиною співачки міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Контекст

Марія Ілва Біолкаті народилася 17 липня 1939 року в місті Горо на півночі Італії. На Апеннінах за шалений темперамент її часто називали "Пантерою з Горо". Вона була улюбленою співачкою і актрисою таких метрів світового мистецтва, як режисер Джорджо Стрелер, композитори Енніо Морріконе і Астор П'яццолла.

Сценічна кар'єра Мілви почалася в 1959 році, коли вона перемогла на конкурсі вокалістів, в якому брали участь понад 7 тисяч молодих співаків. У 1960 році вона записала свій перший сингл - пісню Milord Едіт Піаф. На наступний рік вона голосно заявила про себе на всесвітньо відомому фестивалі італійської пісні в Сан-Ремо.

Величезну роль в житті і творчості Мілви зіграла зустріч зі Стрелером, з яким вона познайомилася в 1965 році. Режисер допоміг їй розвинути сценічні навички і навчив співати на театральній сцені. Незабаром вона виконала головну роль в "Тригрошова опера" Бертольта Брехта.

Мілва з величезним успіхом гастролювала на різних континентах, вона випустила понад 170 альбомів з піснями на італійській, французькій, німецькій, англійській, іспанській, японській, грецькій та корейській мовами, які були видані загальним накладом понад 80 мільйонів примірників. Актриса була нагороджена високими державними нагородами Італії, Німеччини та Франції.

В останні роки Мілва страждала хворобою Альцгеймера і жила в своїй квартирі в центрі Мілана разом з секретарем Едіт і донькою Мартіною.

Нагадаємо

Американський кінопродюсер Чарльз Фрайс, відомий по роботі над телесеріалом "Неймовірна людина-павук" (кінець 1970-х років), помер на 93 році життя.

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