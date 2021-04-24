Помер продюсер серіалу "Неймовірна людина-павук" Чарльз Фрайс

Цитата

“Чарльз Вільям Фрайс, успішний продюсер і виконавчий директор (кінокомпанії Fries Entertainment), якого називали „хрещеним батьком телевізійного фільму“, помер в четвер. Йому було 92 роки”, — повідомляє видання.

Деталі

За інформацією видання, в 1974 році Фрайс заснував кінокомпанію Charles Fries Production, яку пізніше було перейменована в Fries Entertainment. Як уточнюється, за деякими оцінками, компанія зняла самостійно або взяла участь у зйомках більше 275 годин фільмів, міні-серіалів і серіалів.

Серед інших проектів продюсера були міні-серіал “Марсіанські хроніки” (The Martian Chronicles), знятий за мотивами книги Рея Бредбері в 1980 році, документальна драма 1981 року “Гіркий врожай” (Bitter Harvest) та інші. У 1986 році на честь Фрайс була відкрита зірка на “Алеї слави” в Голлівуді.

Нагадаємо

Нещодавно у віці 91 року помер режисер та продюсер Монте Хеллман.