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Померла легенда американського кіно

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У віці 91 року помер режисер та продюсер Монте Хеллман. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Легенда американського незалежного кіно помер 20 квітня в лікарні, куди його доставили після падіння. Монте Хеллман був улюбленим режисером Квентіна Тарантіно, адже він спродюсував його режисерський дебют "Скажені пси".

Монте Хеллмана народився в 1929 році в Нью-Йорку. Вивчав театральне мистецтво в Стенфорді і кінематографії в Лос-Анджелесі.  Зняв фільми "Терор", "Задні двері в пекло", "Вогонь на поразку", "Втеча в нікуди". Він також допоміг запустити кар'єру Квентіна Тарантіно, спродюсував його режисерський дебют "Скажені пси".

Тричі отримував нагороди Міжнародного Венеціанського кінофестивалю.

Нагадаємо

У віці 73 років помер американський композитор і продюсер Джим Стейнман.

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