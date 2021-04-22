Померла легенда американського кіно

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Легенда американського незалежного кіно помер 20 квітня в лікарні, куди його доставили після падіння. Монте Хеллман був улюбленим режисером Квентіна Тарантіно, адже він спродюсував його режисерський дебют "Скажені пси".

Монте Хеллмана народився в 1929 році в Нью-Йорку. Вивчав театральне мистецтво в Стенфорді і кінематографії в Лос-Анджелесі. Зняв фільми "Терор", "Задні двері в пекло", "Вогонь на поразку", "Втеча в нікуди". Він також допоміг запустити кар'єру Квентіна Тарантіно, спродюсував його режисерський дебют "Скажені пси".

Тричі отримував нагороди Міжнародного Венеціанського кінофестивалю.

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У віці 73 років помер американський композитор і продюсер Джим Стейнман.