Померла легенда американського кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У віці 91 року помер режисер та продюсер Монте Хеллман. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
Деталі
Легенда американського незалежного кіно помер 20 квітня в лікарні, куди його доставили після падіння. Монте Хеллман був улюбленим режисером Квентіна Тарантіно, адже він спродюсував його режисерський дебют "Скажені пси".
Монте Хеллмана народився в 1929 році в Нью-Йорку. Вивчав театральне мистецтво в Стенфорді і кінематографії в Лос-Анджелесі. Зняв фільми "Терор", "Задні двері в пекло", "Вогонь на поразку", "Втеча в нікуди". Він також допоміг запустити кар'єру Квентіна Тарантіно, спродюсував його режисерський дебют "Скажені пси".
Тричі отримував нагороди Міжнародного Венеціанського кінофестивалю.
Нагадаємо
У віці 73 років помер американський композитор і продюсер Джим Стейнман.