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Умерла легенда американского кино

Умерла легенда американского кино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В возрасте 91 года скончался режиссер и продюсер Монте Хеллман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Легенда американского независимого кино умер 20 апреля в больнице, куда его доставили после падения. Монте Хеллман был любимым режиссером Квентина Тарантино, ведь он спродюсировал его режиссерский дебют “Бешеные псы”.

Монте Хеллмана родился в 1929 году в Нью-Йорке. Изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографии в Лос-Анджелесе. Снял фильмы “Террор”, “Задняя дверь в ад”, “Огонь на поражение”, “Побег в никуда”. Он также помог запустить карьеру Квентина Тарантино, спродюсировал его режиссерский дебют “Бешеные псы”.

Трижды получал награды Международного Венецианского кинофестиваля.

Напомним

В возрасте 73 лет скончался американский композитор и продюсер Джим Стейнман.

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