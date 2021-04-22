Умерла легенда американского кино
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В возрасте 91 года скончался режиссер и продюсер Монте Хеллман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Легенда американского независимого кино умер 20 апреля в больнице, куда его доставили после падения. Монте Хеллман был любимым режиссером Квентина Тарантино, ведь он спродюсировал его режиссерский дебют “Бешеные псы”.
Монте Хеллмана родился в 1929 году в Нью-Йорке. Изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографии в Лос-Анджелесе. Снял фильмы “Террор”, “Задняя дверь в ад”, “Огонь на поражение”, “Побег в никуда”. Он также помог запустить карьеру Квентина Тарантино, спродюсировал его режиссерский дебют “Бешеные псы”.
Трижды получал награды Международного Венецианского кинофестиваля.
Напомним
В возрасте 73 лет скончался американский композитор и продюсер Джим Стейнман.