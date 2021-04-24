Умер продюсер сериала "Удивительный человек-паук" Чарльз Фрайс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Американский кинопродюсер Чарльз Фрайс, известный по работе над телесериалом "Удивительный человек-паук" (конец 1970-х годов), умер на 93 году жизни. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью, передает УНН.
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“Чарльз Уильям Фрайс, успешный продюсер и исполнительный директор (кинокомпании Fries Entertainment), которого называли „крестным отцом телевизионного фильма“, скончался в четверг. Ему было 92 года”, — сообщает издание.
Детали
По информации издания, в 1974 году Фрайс основал кинокомпанию Charles Fries Production, которую позже было переименована в Fries Entertainment. Как уточняется, по некоторым оценкам, компания сняла самостоятельно или приняла участие в съемках более 275 часов фильмов, мини-сериалов и сериалов.
Среди других проектов продюсера были мини-сериал “Марсианские хроники” (The Martian Chronicles), снятый по мотивам книги Рэя Брэдбери в 1980 году, документальная драма 1981 года “Горький урожай” (Bitter Harvest) и другие. В 1986 году в честь Фрайс была открыта звезда на “Аллее славы” в Голливуде.
Напомним
Недавно в возрасте 91 года скончался режиссер и продюсер Монте Хеллман.