Умерла американская актриса Джейн Пауэлл

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл, наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев" (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), умерла на 93-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на подругу актрисы Сюзан Грейнджер, передает УНН.