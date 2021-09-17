Умерла американская актриса Джейн Пауэлл
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл, наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев" (Seven Brides for Seven Brothers, 1954), умерла на 93-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на подругу актрисы Сюзан Грейнджер, передает УНН.
Детали
По данным издания, Пауэлл умер 16 сентября в своем доме в городе Уилтон (штат Коннектикут). Причина смерти не уточняется.
Творческий путь Пауэлл
Творческая карьера голливудской звезды началась еще в детстве. В возрасте 14 лет она исполнила партию в опере по мотивам классической драмы Жоржа Бизе “Кармен”, что позволило ей выиграть шоу талантов в Голливуде и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Пик популярности актрисы пришелся на 1940-1950 годы.
Пауэлл также снялась в мюзикле “Королевская свадьба” (Royal Wedding, 1951) с Фредом Астером в главной роли. Среди других работ актрисы — “Праздник в Мексике” (Holiday in Mexico, 1946), “Три дороги дочери” (Three Daring Daughters, 1948) и другие. Ее талант не ограничивался появлением на экране, Пауэлл также участвовала и во множестве театральных постановок. Так, в 1974 году она заменила Дебби Рейнольдс в бродвейском мюзикле “Ирэн” (Irene) по пьесе Джеймса Монтгомери.
В 1960 году на голливудской Аллее славы была открыта именная звезда Джейн Пауэлл.
Напомним
10 сентября стало известно, что в США скончался Арт Метрано, комик, сыгравший роль полицейского Эрни Маузера во второй и третьей частях фильма “Полицейская академия”.