Ночная атака россиян: силы ПВО сбили 69 вражеских беспилотников

Российские захватчики в ночь на 4 мая атаковали Украину 165-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 69 вражеских целей, сообщили Воздушные силы, пишет УНН.

Детали

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 80 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасщина и Киевщина. Дополнение Ночью Черкассы атаковали вражеские дроны, что повлекло 5 пожаров по разным адресам. Повреждены жилые квартиры, склад и дачный дом, есть один пострадавший.

В Киеве потушили все пожары, вызванные атакой дронов. Пострадало 7 человек, среди них 2 детей. Пожары возникли в трех районах, повреждены дома и автомобили.