Нічна атака росіян: сили ППО збили 69 ворожих безпілотників
Київ • УНН
Вночі 4 травня РФ атакувала Україну 165 дронами. Сили ППО знищили 69 ворожих БпЛА типу Shahed. Постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська та Київська області.
Російські загарбники у ніч на 4 травня атакували Україну 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Силами протиповітряної оборони було знищено 69 ворожих цілей, повідомили Повітряні сили, пише УНН.
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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни
Також повідомляється, що 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина. Доповнення Вночі Черкаси атакували ворожі дрони, що спричинило 5 пожеж за різними адресами. Пошкоджено житлові квартири, склад та дачний будинок, є один постраждалий.
У Києві загасили всі пожежі, спричинені атакою дронів. Постраждало 7 осіб, серед них 2 дітей. Пожежі виникли в трьох районах, пошкоджено будинки та автомобілі.